Sorry to Bother You-regissøren viser frem sin nye film I Love Boosters i en teaser-trailer

Fra regissør Boots Riley, som ga oss den rare og fantastiske Sorry to Bother You, kommer I Love Boosters. En film som sammenlignet med Sorry to Bother You kan virke litt tam, men vi er sikre på at den kommer til å ha alle de vendingene du forventer.

Hvis du ikke er klar over det, blir begrepet Booster forklart i traileren, men det betyr noen som stjeler klær fra en butikk for deretter å selge dem til en rabattert pris. Det blir nærmest sett på som en samfunnstjeneste av de som gjør det, men Boosterne vi følger i I Love Boosters må kjempe mot en motemogul i form av den skurkaktige Demi Moore.

Vi kan tenke oss at ting kommer ut av kontroll ganske raskt, for mot slutten av traileren ser vi biler som kjører ut av bygninger, rare masker og Don Cheadle iført en masse proteser i ansiktet. Ta en titt nedenfor, og hold utkikk etter I Love Boosters i mai.