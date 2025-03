Sorry We're Closed lanserer konsoll- og fysiske utgaver

Utvikleren à la mode games har kunngjort at i dag lanseres konsoll- og fysisk utgave av Sorry We're Closed, indie-retro-overlevelseshorrortittelen fra november i fjor.

Spillet er nå tilgjengelig for PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S og Nintendo Switch. For tiden sitter på en overveldende positiv vurdering via Steam, Sorry We're Closed har konsekvent imponert spillere som har funnet sitt eventyr bestående av engler, demoner og manien som følger når de to kolliderer.

I tillegg til konsollanseringen vil spillere som allerede har spillet på PC få tilgang til en rekke nye funksjoner, inkludert New Game+, Time Attack-modus og balansefikseringer blant andre endringer.

Sjekk ut traileren for konsollanseringen nedenfor: