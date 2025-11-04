Soulja Boys nye konsoll gir déjà vu (og svindelvibber)

HQ

Hvis du har fulgt med på spillbransjen i lang tid, er Soulja Boy et navn du sannsynligvis er kjent med, om enn på tvilsomt grunnlag. I 2018 lanserte han sin egen konsoll, som egentlig bare var en kinesisk piratenhet som han omdøpte og ga en urimelig prislapp.

Det gikk imidlertid ikke så bra, fordi enheten også var fylt med piratkopierte Nintendo-spill, og de var ikke så imponert over grepet og tvang ham til å slutte å selge den. Han hevdet imidlertid å ha solgt millioner av konsoller og sa i 2019 at han var mannen som fikk Nintendo of Americas daværende administrerende direktør Reggie Fils-Aime til å slutte.

To år senere var Soulja Boy i gang igjen, og planla å lansere sin egen konsoll i 2021. Samme år hevdet han også at han hadde kjøpt Atari, noe Atari imidlertid benektet.

Vi hopper nå ytterligere fire år frem til i dag, for nå er Soulja Boy i gang igjen. Via Instagram-kontoen sin snakker han nå om sin nyeste spillenhet, SouljaGameFlip. Og vi skjønner at dette høres fristende ut, men det ser ut til at Soulja Boys svært liberale forhold til sannheten gjør at det kan være lurt å holde på pengene en stund til.

Enheten han selger er bare en rebranded Retroid Pocket Flip 2, en populær retro-enhet fra det velrenommerte selskapet Retroid. Soulja Boy tar imidlertid to til tre ganger så mye for sin SouljaGameFlip. RetroDodo kontaktet Retroid for å finne ut mer om hvorfor de hadde inngått et samarbeid med Soulja Boy, og fikk et lite overraskende svar :

"Jeg visste ikke om dette. Dette er ikke noen form for offisiell lisensavtale. Han har ikke tillatelse til å rebrande våre produkter og selge dem som sine egne. Retroid Pocket Flip 2 er patentert i USA av oss selv."

Kort sagt høres det ut som om Soulja Boy ikke kommer til å ta over spillverdenen denne gangen heller. Men hvis du virkelig vil betale altfor mye for enheten, kan du gjøre det her. Hvis du foretrekker den mye lavere originalprisen, kan du kjøpe en Retroid Pocket Flip 2 her.