Soulmask reagerer på den gode mottakelsen av betaversjonen ved å lansere tidlig tilgang på Steam

Det er ikke engang et halvt år siden CampFire lanserte betaversjonen av sin nye overlevelsestittel, Soulmask. For øyeblikket kan vi bruke Palworld som et eksempel, vi er i et boom-øyeblikk i denne sjangeren, og for øyeblikket ser det ikke ut til å endre trenden. I februar ble det nummer tre i Steam Next Fest, og etablerte seg som det vi kan kalle en fremvoksende suksess. Som svar på den gode mottakelsen fremskyndet de tidlig tilgang, og det er nå tilgjengelig. De har også gitt flere detaljer om hvordan Soulmask ser ut i sin helhet.

For det første lover studioet over 500 timer med spilling, med utforskning og eventyr til stede hele tiden. Som navnet sier, vil masker være en viktig del av spillet, faktisk er det de som gir krefter til hver karakter. Det vil inneholde totalt ti masker, hver med sine egne evner, som vil være avgjørende for hver strategi og for å gi identitet til stammen.

I tillegg vil plassen bli delt inn i syv forskjellige regioner i et område på omtrent 64 kvadratkilometer, hver med sitt eget biom (jungel, fuktighet, vulkan ...). På den annen side er det seks sjefer spredt rundt i verden å beseire, fem av dem pyramideformede, dvs. at hver gang du beseirer en, vil den neste være kraftigere. Til slutt vil den gjenværende sjefen være inspirert av en sci-fi-karakter.

Hvert våpen vil bli klassifisert i en eller annen klasse avhengig av dets egenskaper, faktisk vil det være åtte distinksjoner, inkludert sverd, buer osv. Et annet høydepunkt er de fem forskjellige festene, som hver lar deg kontrollere en skapning og dermed berike reisen din. Det vil også være nesten 400 gamle relikvier, forskjellige stammer og rundt 300 bygningskomponenter.

Til slutt vil en privat servermodus bli lagt til, der mer enn 100 tilpasningsfunksjoner vil være tilgjengelige. Du vil også kunne endre både handlinger og lyder, og gjøre dem mer eller mindre eksplisitte avhengig av dybden du ønsker å gi spillet. Tittelen er kun tilgjengelig på Steam for 26,99 euro.