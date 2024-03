Souls-lignende Enotria: The Last Song er forsinket for å unngå kollisjon med Elden Rings siste DLC.

Det italienske souls-lignende Enotria: The Last Song har fått utsatt lanseringsdatoen for å unngå kollisjon med Elden Ring's Shadow of the Erdtree DLC. Spillet lanseres nå to måneder senere, 21. august, i stedet for den opprinnelige lanseringsdatoen 21. juni.

HQ

I tillegg til å kunngjøre denne reviderte lanseringsdatoen har Jyamma Games også avslørt at Xbox-versjonene av spillet nå er kansellert. I en uttalelse på Steam sier Jyamma Games-sjef Giacomo Greco at dette er for å muliggjøre "en bedre opplevelse for PC- og PS5-spillere".

I mellomtiden lanseres en demoversjon av spillet "snart" på PC via Steam og Epic Games Store, samt på PS5.

"Vi er sikre på at [spillerne] vil bli begeistret for spillet, og dette vil også gi oss verdifulle tilbakemeldinger fra spillere over hele verden", sier Greco, og legger til at han er "stolt av arbeidet som hele teamet har utført, spesielt med tanke på at vi er et indieselskap med bare 60 personer".