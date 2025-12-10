Soundgrass er et utforskende lydbasert puslespill

I løpet av Day of the Devs var en av de mer interessante titlene som dukket opp, det atmosfæriske og stemningsfulle pusselspillet Soundgrass. Tittelen kommer fra et utviklingsstudio med samme navn, Soundgrass Studio, og er et utforskende og narrativt basert pusselspill der målet, i sin mest forenklede form, er å finne ut hva bevissthet er.

Ideen er å ta seg rundt på en fremmed planet der planter avgir lyd. Ved hjelp av omgivelsene og lydene, og de slående lyssystemene, må du bevege deg rundt og bruke Spheres på Sound og Light for å samhandle med verden og løse komplekse gåter.

Med overlevelseselementer innebygd på toppen av dette, må du forvalte ressurser, som jetpackens drivstoff, for å komme deg rundt og fortsette videre, samtidig som du katalogiserer og husker hvordan hver planteart produserer forskjellige lydbaserte mekanikker som kan være nyttige i en puslespillutfordring.

For øyeblikket er det ingen lanseringsdato i tankene for Soundgrass, da alt vi vet er at prosjektet er under utvikling på Unreal Engine 5 og at det vil komme til PC etter hvert.