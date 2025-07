Soundtracket til Clair Obscur: Expedition 33 får en eksklusiv vinylutgivelse

HQ

Nå har dere sikkert alle skjønt at det franske rollespillet Clair Obscur: Expedition 33 er et helt førsteklasses eventyr som alle burde oppleve. Når det er sagt, er musikken noe av det beste med det, og heldigvis kan du nyte den via Spotify (nå med tidligere uutgitte spor) og andre tjenester.

Men ... nå finnes det en annen måte å lytte til musikken på som vi vet at noen av dere vil kaste dere over. Vi snakker om en vinylutgivelse. Og ikke bare én, men to. En dobbelt-LP og en boks med seks plater - både farget og svart voks. Og hvorfor stoppe der? Det kommer også et massivt CD-sett.

Hvis du vil unne deg disse godbitene, kan du gjøre det hos Laced, og uansett hvilken utgave du velger, vil de bli levert i februar. Skynd deg og sikre deg et eksemplar av det som nesten garantert kommer til å bli et ettertraktet samleobjekt.