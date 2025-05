Soundtracket til Clair Obscur: Expedition 33 topper to Billboard-lister

HQ

Nå burde du allerede vite at Clair Obscur: Expedition 33 er et fantastisk spill, men det er verdt å nevne at en av de tingene folk enstemmig har rost mest, er lydsporet.

Vi nevner dette fordi rollespillet - etter å ha toppet og plassert seg høyt på flere lister - nå er nummer én i en litt annen sammenheng. Siliconera noterer seg at spillets musikk ligger øverst på den prestisjetunge Billboard-listen i kategoriene Classical Albums og Classical Crossover Albums.

Vi synes selvfølgelig at dette er svært velfortjent, og minner også om at musikken er tilgjengelig på Spotify. Hvis du vil vite mer om tilblivelsen og tankene bak lydsporet, ble det nylig utgitt en minidokumentar om dette, som du kan se og lese mer om her.

Vi synes også du bør sjekke ut anmeldelsen vår hvis du ikke allerede har gjort det, og Clair Obscur: Expedition 33 er ute nå til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Det er også inkludert i Game Pass.