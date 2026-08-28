Soundtracket til « Fire Emblem: Three Houses er nå tilgjengelig på Nintendo Music

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Mens vi venter på «Fire Emblem: Fortune's Weave», som lanseres 17. september eksklusivt for Switch 2, foreslår Nintendo at vi nyter det suverene lydsporet fra seriens desidert mest populære og bestselgende eventyr: 2019-suksessen « Fire Emblem: Three Houses.

Dette kan du selvfølgelig gjøre via Nintendo Music -appen (en tjeneste som er inkludert i Switch Online -abonnementet), der 103 spor på til sammen seks timer og tre minutter er lagt til.

Hvis du ønsker noe å lese mens du nyter musikken, anbefaler vi vår nylige forhåndsomtale av *Fire Emblem: Fortune’s Weave*, som du finner her, og hvis du vil friske opp minnet om * Fire Emblem: Three Houses*, bør du sjekke ut anmeldelsen vår via denne lenken.