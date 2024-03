Soundtracket til The Last of Us hedres med en eksklusiv vinylboks

HQ

Det er 11-årsjubileum for Naughty Dogs hyllede spillserie, og i den anledning gir Sony ut en eksklusiv samlerboks med rundt 70 musikkstykker fra The Last of Us og The Last of Us: Part II.

Komposisjonene er fordelt på fire fargede vinylplater, alle i individuelle omslag designet av Ashraf Omar. Prislappen for settet ligger på rundt 110 dollar pluss frakt, og kan allerede nå forhåndsbestilles via PlayStations egen butikk.

Videospillet The Last of Us fra 2013, utviklet av Naughty Dog for PlayStation®, lanserte en mediefranchise med videospill, bordspill og en TV-serie. Ti år etter utgivelsen regnes spillet fortsatt som et av de beste videospillene som noensinne er laget, takket være fortellingen og det effektive gameplayet.

Det kritikerroste videospillet utspiller seg tjue år etter at den moderne sivilisasjonen ble ødelagt av et virusutbrudd. Joel, en hardbarket overlever, blir hyret til å smugle Ellie, en 14 år gammel jente, ut av en undertrykkende karantenesone. Det som starter som en liten jobb, blir snart en brutal og hjerteskjærende reise, der de begge må krysse USA og er avhengige av hverandre for å overleve".

Er dette bokssettet noe du har tenkt å bestille og nyte?