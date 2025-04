South of Midnight, Borderlands 3, Diablo III og mye mer på vei til Game Pass

HQ

Game Pass-abonnenter har allerede hatt et flott år med titler som Ninja Gaiden II Black, Avowed og Atomfall, og denne måneden er det tid for nok en tungvekter den 8. april. I tillegg får den selskap av flere andre fine titler i løpet av de neste to ukene. Her er det som kommer i første halvdel av april (spill med * vil ikke bli lagt til Game Pass Standard på lanseringsdagen, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli lagt til Xbox Standard) :



Borderlands 3 Ultimate Edition (Cloud, Xbox og PC) - i dag

(Cloud, Xbox og PC) - i dag

Alt du trenger er hjelp (Xbox) - I dag**



Fortsatt våkner dypet (Xbox Series S/X) - I dag**



Wargroove 2 (Xbox) - I dag**



Diablo III: Reaper of Souls Ultimate Evil Edition (Xbox og PC) - 8. april

(Xbox og PC) - 8. april

South of Midnight (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 8. april*



Commandos: Origins (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 9. april*



Blue Prince (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 10. april*



Hunt: Showdown 1896 (PC) - 15. april*



Som vanlig er det også fordeler for alle abonnenter, inkludert Sea of Thieves: Seventh Serving Emote og Candy Crush Solitaire (mobil): Sweet Starter Pack gratis. Gå over til Xbox Wire for å lese mer om hva som er inkludert.

Som vanlig blir også noen titler fjernet. Disse blir borte 15. april, men du har rabatt på dem frem til da med abonnementet ditt hvis du ønsker å beholde noen: