South of Midnight lanseres på PS5 og Switch 2 i slutten av mars

Det vil ikke ta lang tid før en av Xboxs nyere konsolleksklusiver mister sine stive bånd til plattformen, ettersom Compulsion Games' South of Midnight kommer til PS5 og Nintendo Switch 2 i slutten av denne måneden.

Satt til å starte på de to rivaliserende plattformene 31. mars, vil dette være bare sjenert av ett år med ren Xbox-konsolleksklusivitet, da South of Midnight opprinnelig debuterte på PC og Xbox Series X / S 8. april 2025.

Hvis du ikke har spilt South of Midnight ennå og har vært nysgjerrig på Hazels eventyr gjennom et rike inspirert av amerikansk Deep South-folklore, kan du lese vår dedikerte anmeldelse av spillet, og også få med deg hvordan Hazels stemmeskuespillerinne opplevde "guddommelige omstendigheter" da hun fikk rollen i prosjektet.