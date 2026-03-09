Gamereactor

South of Midnight

South of Midnight lanseres på PS5 og Switch 2 i slutten av mars

Compulsions kreative eventyr mister snart Xbox Series X/S-konsolleksklusiviteten.

HQ

Det vil ikke ta lang tid før en av Xboxs nyere konsolleksklusiver mister sine stive bånd til plattformen, ettersom Compulsion Games' South of Midnight kommer til PS5 og Nintendo Switch 2 i slutten av denne måneden.

Satt til å starte på de to rivaliserende plattformene 31. mars, vil dette være bare sjenert av ett år med ren Xbox-konsolleksklusivitet, da South of Midnight opprinnelig debuterte på PC og Xbox Series X / S 8. april 2025.

Hvis du ikke har spilt South of Midnight ennå og har vært nysgjerrig på Hazels eventyr gjennom et rike inspirert av amerikansk Deep South-folklore, kan du lese vår dedikerte anmeldelse av spillet, og også få med deg hvordan Hazels stemmeskuespillerinne opplevde "guddommelige omstendigheter" da hun fikk rollen i prosjektet.

HQ

