South of Midnight miljøer vist frem for første gang

Under Xbox Games Showcase i sommer fikk vi endelig se gameplay fra det kommende South of Midnight for første gang. Denne Compulsion Games-utviklede tittelen byr på et actioneventyr som utspiller seg i en gotisk fantasy-fortolkning av det amerikanske sørstatene.

Nøyaktig når det vil bli utgitt vet vi ikke, men det har i det minste blitt bekreftet for en premiere i 2025 for PC og Xbox Series S / X (og Game Pass). Og det ser ut til at utviklingen går bra, for uten mye fanfare kunngjorde Compulsion Games for noen dager siden at de vil avsløre "noen av South of Midnights forskjellige regioner, hver direkte inspirert av virkelige Deep South-steder" via Instagram.

Og de har holdt dette løftet. I løpet av de siste dagene har de sluppet tre konseptbilder som blant annet viser et forlatt sagbruk og en tilsynelatende svært lite innbydende sump. Sjekk ut bildene nedenfor, og du kan lese beskrivelsene i de respektive Instagram-innleggene.

<social>https://www.instagram.com/compulsiongames/p/DAtppizyJrT/</social>

<social>https://www.instagram.com/compulsiongames/p/DA_wScfySGD/</social>

<social>https://www.instagram.com/compulsiongames/p/DBKLGvTymcu/</social>