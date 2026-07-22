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South of Midnight
South of Midnight vinner hovedprisen ved Games for Change 2026
Den fullstendige listen over prisvinnere er nå offentliggjort.
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For litt over en måned siden delte den ideelle organisasjonen Games for Change den fullstendige listen over kategorier og nominerte til prisutdelingen i 2026, som ble arrangert i New York 21. juli. Denne seremonien er nettopp avsluttet, noe som betyr at vi nå kjenner vinnerne i de 14 kategoriene.
På årets arrangement var det ingen som vant flere priser, og hovedprisen gikk til Compulsion Games for * South of Midnight*, der det kreative action-eventyrspillet vant prisen for «Årets opplevelse». Ellers var det flere kjente navn på listen, blant annet *Roger*, *Consume Me*, *EA Sports FC 26* og flere.
Den fullstendige listen over vinnere finner du nedenfor.
Årets opplevelse:
- South of Midnight
Beste bidrag til fellesskapet:
- Relooted
Beste miljøinnsats:
- Faceminer
Beste innen helse og velvære:
- ARWell Pro
Beste innen innvirkning:
- Og Roger
Beste innen læring:
- The Darkest Files
Beste innen XR og nye medier:
- A Long Goodbye
Beste fortelling:
- Consume Me
Beste plattformbaserte prosjekt:
- Planet Planners
Beste brettspill eller bordspill med innvirkning:
- Ciclo do Poder / Cycle of Power
Vanguard-prisen:
- Jean Panattoni
Pris for lederskap i bransjen:
- Thatgamecompany
Giving-prisen:
- SpecialEffect
Tilgjengelighetsprisen:
- EA Sports FC 26