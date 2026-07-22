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South of Midnight

South of Midnight vinner hovedprisen ved Games for Change 2026

Den fullstendige listen over prisvinnere er nå offentliggjort.

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For litt over en måned siden delte den ideelle organisasjonen Games for Change den fullstendige listen over kategorier og nominerte til prisutdelingen i 2026, som ble arrangert i New York 21. juli. Denne seremonien er nettopp avsluttet, noe som betyr at vi nå kjenner vinnerne i de 14 kategoriene.

På årets arrangement var det ingen som vant flere priser, og hovedprisen gikk til Compulsion Games for * South of Midnight*, der det kreative action-eventyrspillet vant prisen for «Årets opplevelse». Ellers var det flere kjente navn på listen, blant annet *Roger*, *Consume Me*, *EA Sports FC 26* og flere.

Den fullstendige listen over vinnere finner du nedenfor.

Årets opplevelse:


  • South of Midnight

Beste bidrag til fellesskapet:


  • Relooted

Beste miljøinnsats:


  • Faceminer

Beste innen helse og velvære:


  • ARWell Pro

Beste innen innvirkning:


  • Og Roger

Beste innen læring:


  • The Darkest Files

Beste innen XR og nye medier:


  • A Long Goodbye

Beste fortelling:


  • Consume Me

Beste plattformbaserte prosjekt:


  • Planet Planners

Beste brettspill eller bordspill med innvirkning:


  • Ciclo do Poder / Cycle of Power

Vanguard-prisen:


  • Jean Panattoni

Pris for lederskap i bransjen:


  • Thatgamecompany

Giving-prisen:


  • SpecialEffect

Tilgjengelighetsprisen:


  • EA Sports FC 26

South of Midnight

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South of MidnightScore

South of Midnight
ANMELDELSE. Skrevet av Ben Lyons

Compulsion byr på et storslått kreativt premiss som dessverre skuffer når det kommer til gameplay.



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