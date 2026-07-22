South of Midnight vinner hovedprisen ved Games for Change 2026

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For litt over en måned siden delte den ideelle organisasjonen Games for Change den fullstendige listen over kategorier og nominerte til prisutdelingen i 2026, som ble arrangert i New York 21. juli. Denne seremonien er nettopp avsluttet, noe som betyr at vi nå kjenner vinnerne i de 14 kategoriene.

På årets arrangement var det ingen som vant flere priser, og hovedprisen gikk til Compulsion Games for * South of Midnight*, der det kreative action-eventyrspillet vant prisen for «Årets opplevelse». Ellers var det flere kjente navn på listen, blant annet *Roger*, *Consume Me*, *EA Sports FC 26* og flere.

Den fullstendige listen over vinnere finner du nedenfor.

Årets opplevelse:



South of Midnight



Beste bidrag til fellesskapet:



Relooted



Beste miljøinnsats:



Faceminer



Beste innen helse og velvære:



ARWell Pro



Beste innen innvirkning:



Og Roger



Beste innen læring:



The Darkest Files



Beste innen XR og nye medier:



A Long Goodbye



Beste fortelling:



Consume Me



Beste plattformbaserte prosjekt:



Planet Planners



Beste brettspill eller bordspill med innvirkning:



Ciclo do Poder / Cycle of Power



Vanguard-prisen:



Jean Panattoni



Pris for lederskap i bransjen:



Thatgamecompany



Giving-prisen:



SpecialEffect



Tilgjengelighetsprisen: