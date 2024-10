South of Midnight viser mer fra de merkelige stedene du får besøke

HQ

For to uker siden rapporterte vi at Compulsion Games ville vise frem nye miljøer fra deres kommende South of Midnight, som skal ha premiere i 2025.

Eventyret utspiller seg i en fantasy-tolkning av det dype sørstatene i USA, og siden det er en Compulsion Games-tittel er det veldig, veldig godt designet. Sist gang handlet det mest om ulike typer natur, men i fire nye bilder som er delt via Instagram, ser det ut til at fokuset i stedet er på bygninger.

Vi får se et "Abandoned Cajun community", men også den New Orleans-inspirerte "Town on the Tapestry" og et viktoriansk sommerhus.

Vi gleder oss definitivt til å utforske alt dette, og håper at en lanseringsdato ikke er for langt unna med tanke på hvor mye disse bildene faktisk avslører av eventyret. South of Midnight vil være tilgjengelig for PC og Xbox Series S/X - og er inkludert i Game Pass.