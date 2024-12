South of Midnight vist i actionfylt spillklipp

HQ

South of Midnight har fortsatt ingen lanseringsdato annet enn at det vil bli utgitt for PC og Xbox (og Game Pass) i 2025, men vi tror det har godt potensial til å bli utgitt før heller enn senere.

Vi baserer dette delvis på en lekkasje som dukket opp i forrige måned, men kanskje fremfor alt på det faktum at utvikleren Compulsion Games fortsetter å dele både bilder og gameplay fra spillet med jevne mellomrom. Nå har vi et klipp som viser en kamp mot to okkulte skapninger, og som også lar oss nyte det nydelige lyddesignet.

Sjekk ut det korte videoklippet nedenfor, rett fra Instagram. Vi legger også ved et innlegg med et bilde av den fiktive sangeren Jolene (vi tror vi kan gjette hvilken countrystjerne hun er basert på...), som vi vil møte i løpet av eventyret.