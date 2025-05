South of Midnights bedårende følgesvenn Crouton ble oppkalt etter en utviklers katt

HQ

En av de mest iøynefallende figurene i Compulsion Games' South of Midnight er uten tvil den bedårende følgesvennen Crouton. Denne lille hjelperen gjør kampene litt enklere, og gjør også en forskjell når det gjelder utforsking. Hvis du har spilt eventyrspillet siden det ble lansert i begynnelsen av april vil du være godt kjent med dette, men det du kanskje er mer uvitende om, er opprinnelsen til Croutons navn.

I et innlegg på X har Compulsion kunngjort at Crouton faktisk ble oppkalt etter katten til et av medlemmene i utviklingsteamet. Nærmere bestemt er det fortellerforfatteren Zaire Lainer hvis kattevenn fungerte som inspirasjon for lappeteppe-karakteren, og Compulsion gir oss til og med et glimt av den virkelige kattens motstykke i innlegget også.

Hvis du ennå ikke har spilt South of Midnight på PC eller Xbox Series, kanskje gjennom Game Pass, må du huske å lese vår dedikerte anmeldelse av spillet for å avgjøre om det bør være på spillelisten din.