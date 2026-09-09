South Park følger Donald Trumps «America First»-navneendringer ved å skifte navn til «Sør-Amerika

HQ

Hvis du har fulgt nøye med på Gamereactors avdeling for verdensnyheter, vet du sikkert at USAs president Donald Trump i det siste har arbeidet med å gi visse viktige geografiske landemerker mer amerikanske navn. Dette startet da man gikk over fra Gulf of Mexicotil «Gulf of America, og ble nylig fulgt opp av at Lake Ontario» ble til «Lake America. Det ser til og med ut til å være antydninger om at delstaten New Mexico til slutt kan bli «New America»...

Det som også er klart, er at disse endringene sjelden har spredt seg utenfor USA, ettersom de fleste land fortsatt bruker de «opprinnelige» navnene, selv om blant annet Google og Apple har omdøpt stedene for innbyggerne i USA.

For å bygge videre på dette, og i sin fortsatte innsats for å parodiere og gjøre narr av Trump-administrasjonen, har South Parks skapere Trey Parker og Matt Stone kunngjort at det også kommer en stor endring i « South Park. Serien skal nemlig omdøpes, noe som gjenspeiler Trumps nylige tiltak.

«Inspirert av Apples og Googles mot og patriotisme endrer vi navnet på South Park til SOUTH AMERICA. Vi vil spesielt takke vårt morselskap Paramount – en Skydance-kapitulering.»

Dette navneskiftet trer i kraft senere denne måneden når « South Park er tilbake med sesong 29. Det bør nevnes at dette sannsynligvis er en stor spøk som vil bli tatt opp i den kommende sesongen av serien, så vær forberedt på at « South Park til slutt vil gå tilbake til sitt opprinnelige navn når moroa er over.