South Park Skaperne liker verken våkne krigere eller MAGA-galskap

Både venstresiden og høyresiden snakker ofte om sensur og avbryt-kultur i disse dager, og begge sider hevder å stå for åpenhet og beskylder sine motstandere for å ville kneble debatten. Samtidig ønsker de merkelig nok å hindre sine meningsmotstandere i å uttrykke sine meninger på ulike måter, men ser ikke ironien i dette.

En serie som har klart å navigere seg helskinnet gjennom det forræderske debattklimaet, til tross for at den har gått hardt ut mot alle sider, er South Park. Film- og serieskapere blir stadig mer forsiktige, mens skaperne av South Park ser ut til å gjøre det stikk motsatte. Og selv om de ofte får kritikk fra den ene siden, blir de som regel elsket igjen kort tid etter når de vender oppmerksomheten mot noen andre.

Denne sesongen har, som så mye annet i mediene, vært dominert av president Trump. Og hvis du har fulgt med på serien, vet du at den har delt ut mer kjeft enn noen gang før, noe som har fått mange til å lure på hvordan de i det hele tatt kan fortsette som de gjør i dette medieklimaet. Nå kommenterer en av skaperne av South Park, Trey Parker, deres tilnærming i et intervju med Variety:

"Det er som om myndighetene er i ansiktet ditt overalt hvor du ser. Enten det er den faktiske regjeringen eller om det er alle podkasterne og TikToks og YouTubes og alt det der, og alt er bare politisk og politisk fordi det er mer enn politisk. Det er popkultur."

I dag feirer Trumps kritikere dette, men for noen år siden var det woke-kulturen som ble nådeløst angrepet, og tonen var en annen da, med en tendens til å juble på høyresiden i stedet:

"Vi er bare veldig midt-på-treet. Alle ekstremister av noe slag gjør vi narr av. Vi gjorde det i årevis med den "woke"-greia. Det syntes vi var hysterisk morsomt. Og dette er morsomt for oss."

Han er overbevist om at South Park vil overleve Trump-administrasjonen, og konkluderer med at dette bare er en fase, og at ting vil svinge tilbake igjen i fremtiden :

"Du vet, neste år blir annerledes. Hvis det er én ting vi vet, så er det at showet vårt kommer til å vare mye lenger enn [Trumps administrasjon]. Så vi må bare gjøre dette nå."

Hva synes du om South Park og serieskaperne Matt Stone og Trey Parkers frittalende tilnærming til å kritisere det de oppfatter som absurditeter, uavhengig av politisk tilhørighet?