Selv om det ikke ser ut som etterfølgeren til The Stick of Truth (2014) og The Fractured but Whole (2017), som så mange av oss har etterspurt, synes vi likevel at det kommende tredjepersonseventyret South Park Snow Day ser ut til å bli gøy.

Det slippes til redusert pris (€29,99 / £24,99) med planlagt premiere våren 2024, og lar oss spille som en ny gutt i South Park. En splitter ny trailer viser masse gameplay og avslører også at vi kommer til å møte mange kjente fjes.

Se den nedenfor.