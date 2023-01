South Park teasertrailer avslører sesong 26 starter i februar

HQ

Fjorårets sesong av South Park var showets nest korteste noensinne, noe Matt Stone og Trey Parker sammen med venner på en måte gjorde litt opp for ved også å gi oss to morsomme filmer. Det har imidlertid gått seks måneder siden South Park: The Streaming Wars Part 2, så de av oss som fortsatt liker showet har ventet lenge. Heldigvis er ventetiden snart over.

Comedy Central har gitt oss en teasertrailer som bekrefter South Parks 26. sesong er satt til å starte en gang i februar, og du kan trygt si at den ikke vil vike unna showets elskede rumpehumor og å gjøre ekle ting mot stakkars Butters.