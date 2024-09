South Park vil ikke prøve å dekke valget i 2024

HQ

South Park er en av de mest interessante aktuelle tegneseriene som finnes. Fordi den ikke tar lang tid å lage, takket være en veldig enkel animasjon, kan den være veldig rask til å følge med på trender og aktuelle temaer.

Fans av serien forventer det samme av Trey Parker og Matt Stones skapelse, men de kommer til å unngå en politisk sak når serien kommer tilbake. Presidentvalget i 2024 er i full gang, men South Park kommer ikke til å ta sikte på noen av kandidatene denne gangen.

I et intervju med Vanity Fair fortalte Trey Parker og Matt Stone hvor vanskelig det er å ta South Park gjennom et presidentvalg. "Vi har forsøkt å lage South Park gjennom fire eller fem presidentvalg, og det er så vanskelig - det er så mye tankevirksomhet, og det virker som om det tar overhånd," sa Stone. "Det er selvsagt jævlig viktig, men det tar på en måte over alt, og vi har det bare mindre gøy."

Parker legger til: "Jeg vet ikke hva mer vi kan si om Trump."

Synes du South Park bør mene noe om disse store politiske spørsmålene?