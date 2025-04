Southampton-manager Ivan Jurić sparket etter det tidligste nedrykket i Premier Leagues historie

HQ

Southampton har skrevet historie i Premier League denne sesongen, men ikke på en god måte. Etter 3-1-tapet mot Tottenham Hotspur har de bekreftet nedrykket. Og det er det tidligste i Premier Leagues historie siden den ble grunnlagt som sådan i 1992.

Med bare 10 poeng og syv kamper igjen å spille, ligger Southampton 22 poeng under redning (Wolverhampton Wanderers, med 32 poeng). Sesongen har vært katastrofal, med kun 2 seire, 4 uavgjorte og 25 tap, men Ipswich (20 poeng) og Leicester City (17 poeng) er ikke mye bedre, og er nesten garantert å havne i Championship neste år, etter at de rykket opp for bare ett år siden. Southampton kan likevel ende opp med den laveste poengsummen noensinne i Premier League hvis de ikke tar minst ett poeng til - uavgjort vil være nok - ettersom rekorden for den laveste poengsummen er fra Derby Country i 2007/08.

Southampton-manager sparket etter bekreftet nedrykk

Det er ingen overraskelse at Ivan Jurić har fått sparken fra klubben. Den kroatiske manageren, som nylig var Roma-trener i bare to måneder, ble ansatt som Southampton-trener i desember 2024, og erstattet Russell Martin, som fikk sparken av samme grunn. Simon Rusk vil være midlertidig hovedtrener resten av sesongen for Southampton.

"Ivan kom til Southampton i en vanskelig tid og fikk i oppgave å prøve å forbedre en tropp i en vanskelig situasjon. Dessverre har vi ikke sett prestasjonene utvikle seg slik vi hadde håpet. Men vi ønsker å takke Ivan og hans stab for deres ærlighet og harde arbeid da de kjempet mot alle odds for å forsøke å holde oss oppe", skrev klubben i en uttalelse, og bekreftet at de hadde kommet til enighet med manageren, og at klubben tilsynelatende benyttet seg av nedrykksklausulen.

Den historiske klubben, som ble grunnlagt i 1859, opplevde sin største suksess da de vant FA-cupen for nesten femti år siden, i 1976. De rykket opp til Premier League i fjor etter å ha vunnet play-off mot Leeds United, etter å ha endt på fjerdeplass i den ordinære sesongen.