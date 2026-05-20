Southampton mener utvisningen fra mesterskapssluttspillet er uforholdsmessig etter å ha spionert på rivaliserende lag

HQ

Southampton, som rykket ned tidligst i Premier Leagues historie i fjor, endte på fjerdeplass i Championship, men ble utvist fra sluttspillet om å rykke opp til Premier League, og har blitt trukket fire poeng i Championship også neste sesong. De kaller det "Spygate": De har blitt tatt i å spionere på rivaliserende lag som Oxford, Ipswich og Middlesbrough (uautorisert filming av motstandernes trening).

Southampton innrømmet "flere brudd på EFL-reglementet i forbindelse med uautorisert filming av andre klubbers trening". Klubben innrømmer skyld, men vil anke straffen fordi de mener den er uforholdsmessig høy. Administrerende direktør Phil Parsons ba om unnskyldning til de andre involverte klubbene, "og mest av alt til Southampton-supporterne", som "fortjente bedre fra klubben", men sa at selv om det som skjedde var grunnlag for straff, kan de "ikke akseptere en sanksjon som ikke står i forhold til lovbruddet".

Southampton slo Middlesborough i semifinalen i sluttspillet, 1-0 sammenlagt, og kvalifiserte seg dermed til sluttspillfinalen mot Hull, som regnes som den mest verdifulle kampen i verden, ettersom vinneren vil få et enormt økonomisk løft fra kringkasterne for å spille i Premier League(som snart blir reformert). Southampton ble imidlertid utvist, og Middlesborough skal spille den siste play-off-kampen på lørdag på Wembley.

Southamptons anke vil bli behandlet av et uavhengig voldgiftspanel i ligaen, melder BBC, som argumenterer med at lignende saker ikke har fått så strenge straffer, selv om det var før EFL la til regel 127, som forbyr enhver klubb å observere, eller forsøke å observere, en annen klubbs trening innen 72 timer før en planlagt kamp mellom de to klubbene.