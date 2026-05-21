Southampton taper ankesaken etter "spygate"-episoden og risikerer ytterligere sanksjoner og bøter fra FA

Southampton har fått avslag på anken om å bli gjeninnsatt i playoff-finalen i Championship på lørdag mot Hull, etter å ha blitt utvist på grunn av "spygate"-saken, der de innrømmet å ha smugfilmet tre av sine motstandere under trening. EFL (English Football League) sa i en uttalelse onsdag at deres voldgiftspanel hadde avvist anken, og "som et resultat av dette forblir den opprinnelige sanksjonen i kraft: utvist fra playoff-kampen om opprykk til Premier League, og et firepoengsfradrag for neste sesong i Championship.

Nå som EFL-prosessen er avsluttet, har FA (fotballforbundet) satt i gang sin egen etterforskning, noe som kan resultere i ytterligere individuelle og kollektive sanksjoner mot klubben, som innrømmet sin skyld, men sa at straffen med å frata dem playoffkampen til Championship var uforholdsmessig.

FA-cupetterforskningen vil sannsynligvis resultere i bøter til de ansvarlige for å ha filmet spillerne til tre klubber (Middlesborough, Oxford United og Ipswich Town) under trening for å få innsikt i strategiene deres og skaffe seg urettferdige fordeler.

BBC rapporterer at treneren for det kanadiske kvinnelandslaget i fotball under OL i 2024 ble utestengt i ett år av FIFA, og laget ble fratatt seks poeng for å ha brukt en drone til å spionere på motstanderne.

Lørdag spiller Middlesborough, som først ble slått ut av Southampton i semifinalen, mot Hull City om opprykk til Premier League på Wembley Stadium, med kampstart kl. 15:30 norsk tid.