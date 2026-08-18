Tenk deg Dispatch, men fjern superheltene, den moderne storbyen, datamaskinene og headsettet, og erstatt det hele med et gammelt kongerike, et rundt bord med en gjeng riddere, og omtrent tusen milliarder ganger større risiko for at noen blir spiddet med et sverd eller får skallen knust med en stridsklubbe. Der har du « Sovereign Tower, mer eller mindre. Det er i grunnen den samme ideen: Jeg sitter bak kulissene og prøver å plassere den rette personen på det rette stedet, samtidig som jeg blir kjent med menneskene rundt meg, med den forskjellen at dette ikke handler om å sende ut superhelter for å stoppe et bankran, men om å sende en ridder som er livredd for vann for å krysse en elv – noe som tilsvarer omtrent det samme som å sette en pilot som er livredd for å fly på en langdistansereise, for så å bli overrasket når arbeidsmiljøet viser seg å være litt problematisk.

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Historien begynner med at jeg, som nykronet og ikke særlig erfaren hersker, får overlevert et kongerike som allerede ser ut til å ha flere problemer enn det man med rimelighet kan forvente at én person skal klare å håndtere. Det er politiske intriger, konflikter, maktkamp, særegne karakterer og ganske mange mennesker som ser ut til å ha ganske sterke meninger om hvordan jeg bør utføre jobben min – noe som er omtrent det man kan forvente når man blir konge uten først å ha gjennomgått noen form for innføringskurs. Rundt meg samler det seg riddere, adelsmenn, magikere, snikmordere og andre mer eller mindre pålitelige individer, alle med sine egne historier, relasjoner og små personlige særheter. Det som i utgangspunktet føles som en ganske munter fortelling om å prøve å skape orden i et kongerike, begynner gradvis å utvikle seg til noe mørkere, der lojalitet, svik, makt og konsekvensene av mine beslutninger får stadig større betydning. Og det er gjennom disse audiensene at mye av dette blir avslørt – det ene øyeblikket sitter jeg og lytter til en bonde med problemer, og i det neste står jeg ansikt til ansikt med en snikmorder eller en monstrøs konge som svinger et sverd som ser ut til å veie omtrent like mye som en liten familiebil.

Introduksjonen til « Sovereign Tower lærer deg et og annet om kongerikets historie.

Sovereign Tower Det er faktisk et ganske merkelig spill, men på en måte som gjør at jeg liker det. Det er et rollespill, en ledelsessimulator og et historiedrevet eventyr i ett, og jeg spiller rollen som en slags middelaldersk koordinator, med ridderne samlet rundt bordet mitt, i påvente av at jeg skal bestemme hvem som skal gjøre hva. Det høres kanskje ikke spesielt spennende ut, og hvis noen hadde beskrevet spillet for meg som «du er kongen og lager vaktlister for ridderne», ville jeg sannsynligvis ha nikket høflig og så begynt å tenke på noe annet. Men det fungerer, hovedsakelig fordi ridderne faktisk føles som mennesker og ikke bare tall i rustning. Jeg blir kjent med dem, forstår hva de er gode til, hva de er dårlige til og, fremfor alt, hvem de er, og ganske snart begynner jeg å ta beslutninger basert på hvem jeg faktisk vil sende ut, snarere enn hvem som tilfeldigvis har de høyeste statistikkene.

Det er også her sammenligningen med «Dispatch» blir mest tydelig. Jeg kan selvfølgelig spille « Sovereign Tower som et tradisjonelt ledelsesspill og sitte og stirre på statistikk for å prøve å sette sammen den perfekte gruppen, men da går jeg glipp av mye av det som gjør spillet morsomt. For så snart jeg begynner å bli kjent med ridderne, blir deres egenskaper langt mer interessante enn noen få stolper på skjermen. Jeg vet hvem som kommer til å klage, hvem som blir rasende hvis jeg gir ham feil oppdrag, hvem som vil unngå visse situasjoner for enhver pris, og hvem som sannsynligvis kommer tilbake fra eventyret sitt med halve kroppen igjen og en historie som tar lengre tid å fortelle enn det tok å fullføre selve oppdraget. Det er litt som å være sjef på en svært dårlig organisert arbeidsplass der alle de ansatte går i rustning og har tilgang til sverd.

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Du vil møte et svært variert utvalg av karakterer under audiensene du holder.

Det betyr også at man faktisk kan føle på feilene. Når en ridder mislykkes, er det ikke bare et tall som går ned, og det er ikke bare et oppdrag jeg må gjøre om. Det er en person jeg har tilbrakt tid med, noen hvis forhold til de andre jeg har begynt å forstå, og noen jeg faktisk ønsker skal komme hjem. Dessuten ser « Sovereign Tower ut som om det burde være langt snillere enn det faktisk er. Den håndtegnede stilen, de fargerike figurene og den generelle eventyrstemningen får verden til å virke nesten koselig, men bak alt dette ligger drap, katastrofer, svik og avgjørelser der det noen ganger føles som om alle alternativene er dårlige, og at jobben min som konge for det meste går ut på å velge hvilket problem jeg helst vil ha. Jeg kan sitte og se på en søt liten tegneserieridder og tenke: «Vi sender ham nok ut på et hyggelig lite eventyr», bare for å innse noen minutter senere at jeg i praksis har sendt ham rett i døden.

Så er det tidsreiser, som gjør alt enda mer interessant. Når jeg får sjansen til å skru tiden tilbake, endrer situasjonen seg ganske drastisk, siden det ikke bare er en vanlig tilbakestilling etter at jeg har rotet det til. Jeg tar med meg kunnskapen fra den forrige tidslinjen og kan prøve å endre det som skjer. Jeg vet hva som kommer til å skje mens alle andre fortsatt er lykkelig uvitende, noe som skaper en ganske spesiell følelse. Det er litt som å ha sett en episode av en TV-serie på forhånd og så sitte der og prøve å hindre en karakter i å åpne den døra som jeg allerede vet fører til fullstendig katastrofe. Forskjellen er at denne gangen kan jeg faktisk gjøre noe med det, selv om det sjelden er så enkelt som bare å peke på den rette personen og si «ikke gå dit».

Du bør behandle denne lille rampen med forsiktighet.

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Det er også en liten demon helt nederst i det store hvite tårnet som har ansvaret for hele denne tidsreise-greia, noe som er et ganske tydelig tegn på at jeg sannsynligvis ikke burde blande meg inn i dette. Det føles litt som å inngå en pakt med djevelen hver gang jeg spoler tiden tilbake, og det virker også som om noen av spillets karakterer begynner å innse at noe er galt. Det er folk som reagerer på meg på en måte som tyder på at de vet mer enn de burde, og det gir tidsreisen en mye større betydning enn om det bare hadde vært en vanlig «angre»-knapp.

Samtidig føler jeg at « Sovereign Tower noen ganger gjør livet litt unødvendig vanskelig. Noen oppdrag kan være ganske vage, og til tider føles det mer som om jeg skal gjette hva utviklerne tenker, i stedet for å faktisk løse et problem. Det passer kanskje godt i et spill hvor mye handler om å lære hvordan verden fungerer, men det er en hårfin grense mellom å føle seg smart fordi man har klart å forstå systemet, og å føle seg smart fordi man tilfeldigvis trykket på riktig knapp. Jeg vil føle at jeg har knekt koden, ikke at jeg har kastet tre piler mot veggen og tilfeldigvis traff den riktige.

Men når « Sovereign Tower er på sitt beste, er det veldig lett å overse disse problemene. Dialogen er ofte morsom, karakterene er herlig eksentriske, og blandingen av ledelse, rollespill og historiefortelling fungerer bedre enn jeg hadde forventet. Her er det et oppriktig ønske om at jeg faktisk skal bli kjent med menneskene jeg jobber med, i stedet for bare å optimalisere dem, og det er nettopp derfor Dispatch føles som den åpenbare sammenligningen. Dette er ganske enkelt Dispatch satt i riddertidens tidsalder, om enn med et dårligere arbeidsmiljø, betydelig flere sverd og en arbeidsgiver som tydeligvis mener at «høy risiko for død» er en helt rimelig del av stillingsbeskrivelsen.

På denne skjermen kan du se ridderne dine ri ut på oppdrag og enten komme tilbake med banneret hevet høyt, eller – hvis ting går helt i vasken – bli båret tilbake i en kiste.

Sovereign Tower Det er ikke perfekt. Noen systemer kunne ha blitt forklart bedre, noen oppdrag føles mindre gjennomtenkte enn andre, og av og til får jeg følelsen av at spillet holder tilbake informasjon som jeg gjerne skulle hatt tilgang til også. Men sjarmen veier mer enn opp for det. Det er smart, morsomt og, fremfor alt, veldig lett å bli hekta på; og jeg gikk inn i det med forventningen om å spille et mindre ledelsesspill med fantasy-elementer, bare for å ende opp med å faktisk bry meg om en gjeng middelalderske tåper som jeg selv hadde sendt ut for å løse problemer som jeg i mange tilfeller sannsynligvis kunne ha unngått hvis jeg bare hadde tenkt meg om i omtrent tre sekunder. Det er sannsynligvis den beste ros jeg kan gi « Sovereign Tower. Det er et spill som klarer å få meg til å bry meg om folk som egentlig ikke eksisterer, samtidig som det får meg til å føle meg som verdens verste sjef. Og på en merkelig måte er det veldig underholdende.