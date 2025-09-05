HQ

Selv om jeg er født på slutten av 90-tallet, har jeg hatt gleden av å vokse opp med animeen Space Adventure Cobra, og jeg har både den svenske og den japanske versjonen av den episke romoperaen i hylla. Derfor var det ingen vanskelig avgjørelse å ta da spørsmålet dukket opp om hvem som kunne tenke seg å anmelde Space Adventure Cobra: The Awakening. Spillet er utviklet av det franske studioet Magic Pockets, og adapterer de tolv første episodene av animeen fra 1980-tallet og presenterer nå Cobra i et nytt, moderne format, nærmere bestemt et plattformspill.

Det er et kjærkomment gjensyn for en gammel fan som umiddelbart får kløe i fingrene etter et maraton, men spørsmålet er om spillet holder stand uavhengig av nostalgisk kjærlighet? Det gjenstår å se...

Et kjærkomment gjensyn for alle fans.

Som nevnt tidligere følger spillet de tolv første episodene av TV-serien. For de som ikke kjenner til både animeen og mangaen, dreier spillet seg om Cobra, en mann som i begynnelsen av spillet har slettet minnet om sitt tidligere liv som romjeger. Men som vi alle vet, har fortiden en fantastisk evne til å komme tilbake og bite deg i baken, noe som selvfølgelig også er tilfellet for Cobra, som etter hvert faller tilbake til sine gamle vaner som actionhelt ute i verdensrommet. Ved sin side har han sin vakre robot-sidekick, også kjent som Lady, og sin ikoniske psychogun (eller psychopistol, som den så fint ble kalt i den svenske dubbingen), som gjør at han kan unnslippe selv de vanskeligste situasjoner.

Dette er en annonse:

Noe jeg oppdaget og satte pris på tidlig, er at spillet bruker scener fra TV-serien i ulike mellomsekvenser for å gjøre handlingen tydelig og konsistent med originalmaterialet. Det er et kjærkomment gjensyn for alle som har sett serien flere ganger, samtidig som jeg kan tenke meg at det også gjør det lettere for nykommere å forstå handlingen. Overgangene er stilige, selv om alle mellomsekvensene er av dårligere kvalitet sammenlignet med spillets grafikk og dialog. Jeg ser imidlertid ikke nødvendigvis på dette som noe negativt, ettersom scenene er hentet fra en serie fra tidlig 80-tall og derfor naturlig nok er utdaterte.

Alle mellomsekvensene kommer direkte fra TV-serien.

I bunn og grunn er det et plattformspill der målet er å komme seg gjennom ulike nivåer, kjempe mot fiender og sjefer og løse enkle gåter. Spillmekanikken er enkel. Du løper, hopper, slåss, klatrer, svømmer og skyter deg vei med din trofaste pyschopistol for å komme deg fra punkt A til punkt B. Fiendene følger det samme mønsteret og byr dessverre ikke på så mye variasjon. Noen bruker nærkamp med ulike redskaper, andre bruker skytevåpen, mens noen beskytter seg med skjold som du først må komme deg gjennom med revolveren din. Mens de fleste vil drepe deg, må du hoppe mellom plattformer, unngå laserstråler eller andre påfunn og eliminere trusler underveis i form av fiender og til slutt sjefer.

I løpet av spillet er det flere hemmeligheter og skjulte skatter å finne. Etter hvert som spillet skrider frem, går du opp i nivå og blir sterkere. Men ved å finne ulike hemmeligheter og samle skjulte skatter, fremskynder du prosessen betraktelig. Her likte jeg veldig godt at man fikk en tydelig grunn til å gå tilbake til gamle nivåer og finne flere hemmeligheter, ettersom det til syvende og sist gjorde det lettere å fortsette å spille. Likevel er nivåene varierte og følger også seriens narrativ for det meste, samtidig som man av og til støter på ulike, men som regel relativt enkle gåter som skjuler en hemmelighet eller to. Men til tross for en viss variasjon i miljøene, skulle jeg likevel ønske at spillet hadde tilbudt en større variasjon når det gjelder gameplay for å unngå å ende opp i en repetitiv og monoton gameplay etter hvert som timene flyter på.

Dette er en annonse:

Musikken og omgivelsene gjenspeiler TV-serien.

Dessverre er ikke kontrollen perfekt, noe som blir tydelig etter hvert som du spiller. Til å begynne med bruker du venstre joystick både til å sikte med våpnene og til å løpe. Dermed er du begrenset i å kunne både løpe og sikte samtidig, noe som gjør det mye vanskeligere når det skjer mye og du vil gjøre begge deler samtidig. I tillegg følte jeg også at spillet var litt for nidkjært når man hoppet fra en avsats til en annen. En millimeter for kort og man falt ned, noe som til tider ble veldig frustrerende. Det siste er jeg imidlertid litt kresen på, da kontrollene ellers fungerte helt greit.

Når det gjelder helsesystemet, er jeg dessverre ikke noen stor fan. Etter hvert som du blir skadet, mister du liv som bare kan gjenvinnes ved å dø eller samle hjerter fra fienden. I motsetning til mange andre spill i sjangeren, gjenopprettes ikke livet når du går inn i et nytt område, møter en boss eller ved sjekkpunkter. Det regenereres heller ikke kontinuerlig mens du er ute av kamp. Siden du ikke kan få nytt liv uten å drepe fiender, må du rett og slett vente til du dør eller til du klarer å drepe en fiende. Derfor velger jeg som oftest å hoppe i døden, slik at jeg får tilbake livet mitt før jeg starter en bosskamp. For til syvende og sist har det ingen negative konsekvenser å dø, ettersom det bare resulterer i at jeg kommer tilbake til et tidligere sjekkpunkt med livet mitt gjenopprettet.

Et perfekt eksempel på når det blir travelt.

Visuelt er det ting jeg liker enormt godt og ting jeg liker mindre godt. Jeg elsker bruken av TV-serien i alle mellomsekvensene og det faktum at de opprettholder anime-følelsen i dialogene. Jeg føler imidlertid at grafikken og stilen i spillet som helhet ikke får nerden i meg til å gå bananas. For et spill som så tydelig elsker kildematerialet, synes jeg det er synd at de ikke grep muligheten til å skape en stil som var mer i retning av animeen enn den stilen de til slutt valgte. Selv om det ikke er et stygt spill, synes jeg det visuelle var litt kjedelig - spesielt sammenlignet med alle mellomsekvensene som har en helt egen sjarm.

Når det gjelder lyd, er det merkbart at seriens lydspor har blitt brukt. Det er gjenkjennelig, nostalgisk og passer til det visuelle. I likhet med serien er det veldig jazzy og sjarmerende, selv om det til tider mangler litt mer variasjon i lengden. Når det gjelder stemmeskuespillerne, er det dessverre stor forskjell på kvaliteten. I begynnelsen valgte jeg å ha den engelske dubbingen, som dessverre føltes veldig treaktig. Jeg var takknemlig for at det var mulig å bytte til den japanske dubbingen, som var betydelig bedre i fremføring og følelse. Riktignok var det vanskeligere å lese all dialogen, spesielt i kombinasjon med at alt vil drepe deg - men jeg følte at det var et nødvendig onde for opplevelsen.

Man kjenner kjærligheten til kildematerialet.

Space Adventure Cobra: The Awakening er et koselig, nostalgisk plattformspill som vil glede mange fans av animeen. Det er sjarmerende, morsomt og viser en tydelig kjærlighet til kildematerialet. Det er imidlertid ting jeg skulle ønske hadde blitt endret eller gjort annerledes, for eksempel å kunne løpe og sikte samtidig eller å tilby mer variasjon når det gjelder fiender og gameplay. Jeg skulle også gjerne ha sett en annen stil på selve spillet, men dette oppveies i stor grad av den utstrakte bruken av materiale fra TV-serien, så jeg kan tilgi det til en viss grad.

For å oppsummere synes jeg det er et godt spill som jeg tror kan underholde både fans av serien og fans av sjangeren, selv om det trengte litt finjustering her og der. Fremfor alt er det et spill som minner oss om hvorfor Cobra fortsatt er en så ikonisk og tidløs helt - selv om jeg personlig foretrekker ham i anime-format. Så nå er det rett og slett på tide å se det på nytt.