Spaceballs 2 avslører tittelen i første teaser

For nesten 40 år siden så vi Yogurt fortelle oss at han håper å komme tilbake i Spaceballs 2: The Search for More Money. Selv om det hadde vært en passende tittel for den kommende oppfølgeren, er det ikke det navnet de har gått for. I stedet er det fortsatt veldig passende, men fanger opp noe annet ved filmen.

Nok om og men, den andre filmen heter Spaceballs 2: The New One. Det ble bekreftet av Mel Brooks selv i en ny teaser du kan se nedenfor. Brooks bekrefter at Spaceballs 2 ikke heter The Search for More Money, fordi han fant pengene, og har dem i en pose hjemme hos seg selv.

På CinemaCon fikk fansen se litt mer av filmen, som kommer i april neste år. Det er angivelig flere Star Wars-trilogi-oppfølgere i filmen, noe som er å forvente, sammen med en Na'Vi som tisser mens Dark Helmet ser på, et pizzastykke som heter Pizza the Hutt, og yoghurt med magemuskler. Hva mer kan man ønske seg?