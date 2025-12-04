Spaceballs 2 innspillingen er nå offisielt avsluttet

HQ

Sommeren 2024 var det mange som fikk hakeslepp over hele verden da det ble bekreftet at Spaceballs skulle få en oppfølger, nok en gang med Mel Brooks (som nå er 99 år gammel) som produsent - og med store deler av den gamle rollebesetningen tilbake i rollene sine.

Filminnspillingen begynte i slutten av september, og nå er de siste scenene spilt inn. Via Instagram kunngjorde manusforfatter og produsent Josh Gad at arbeidet er fullført, og han virker veldig fornøyd med resultatet:

"Jeg kan ikke tro at vi er her. Det var virkelig Ludicrous hastighet, men det er et offisielt bildeomslag på #Spaceballs2 . For 3 år siden ringte jeg Mel Brooks med en idé til en film som hadde vært under utvikling i førti år. Jeg kunne ikke tro at han sa ja. Men enda viktigere, jeg kan ikke tro at vi faktisk fikk lage den. Denne filmen har vært den største kreative opplevelsen i hele mitt liv. Jeg gleder meg til å dele den med dere alle."

Nå er det tid for etterarbeid, inkludert redigering og spesialeffekter, før Spaceballs 2 kommer på kino i 2027 på en dato som ennå ikke er fastsatt.

Vi kommer selvsagt til å savne John Candy i rollen som Barf, men vi kommer til å savne Rick Moranis som Lord Dark Helmet, Daphne Zuniga som Queen Vespa og Bill Pullman som Lone Starr. I tillegg gjentar Mel Brooks selv sine to roller som Yogurt og President Skroob (les navnet baklengs).