SpaceTech-investeringene vil øke kraftig i 2026 etter rekordåret 2025

HQ

Globale investeringer i romteknologi forventes å øke ytterligere i 2026, drevet av forsvarsrelaterte satellittprogrammer og den private sektorens interesse for oppskytningskapasitet, ifølge Seraphim Space. Sektoren blir i økende grad sett på som en strategisk prioritet, og landene konkurrerer om teknologiske og geopolitiske fortrinn.

I 2025 nådde de private investeringene rekordhøye 12,4 milliarder dollar, en økning på 48 % fra året før, med 3,8 milliarder dollar bare i siste kvartal. USA dominerte finansieringen med 7,3 milliarder dollar, omtrent 60 % av de globale investeringene, drevet av oppskytningstjenester og forsvarsprogrammer som Pentagons Golden Dome-initiativ.

Bildet er levert av NASA // Shutterstock

Investorer peker på en potensiell børsnotering av SpaceX som en viktig katalysator for vekst, noe som validerer SpaceTech som en mainstream aktivaklasse og åpner døren for andre selskaper i sen fase til å søke børsnotering, sier Seraphim-analytiker Lucas Bishop.

Europa opplevde en mer beskjeden vekst, mens Asia opprettholdt et høyt investeringsnivå, og Kina bidro med rundt 2 milliarder dollar til utvikling av satellitter og oppskytninger. Analytikere sier at integrering av kunstig intelligens i romfartsmaskinvare og -analyse vil være en annen viktig drivkraft i året som kommer.

Sektorens momentum følger etter at USAs president Donald Trump i desember utnevnte romfart til en sentral nasjonal sikkerhets- og økonomisk prioritet, noe som signaliserer fortsatt statlig støtte som investorene tror vil opprettholde veksten i 2026 og fremover.