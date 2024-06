SpaceX får nesten 1 milliard dollar for å krasje den internasjonale romstasjonen

HQ

Til tross for at den har vært en fast del av nattehimmelen vår de siste 25 årene, er det snart på tide at International Space Station tas ut av drift og avslutter sin operative periode. Det kosmiske anlegget skal stenges ned i 2030, og med det i tankene må NASA fjerne anlegget fra bane rundt jorda.

Hvordan skal dette gjøres? Det er enkelt. De kommer til å styrte ISS ned i havet, i en kontrollert nedstigning som er utformet for å unngå sivilbefolkningen. NASA vil ikke selv påta seg ansvaret for denne oppgaven, men har i stedet satt det kommersielle og rivaliserende selskapet SpaceX til å fullføre denne oppgaven.

SpaceX skal lage et amerikansk deorbit-fartøy som "skal sørge for at romstasjonen kan gå ut av bane og unngå risiko for befolkede områder".

NASA vil betale SpaceX 843 millioner dollar for å løse dette problemet, selv om ansvaret for å sikre at ISS er klar for å gå ut av bane vil tilfalle de fem etatene som rutinemessig bruker den, inkludert NASA, European Space Agency, Canadian Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency, og State Space Corporation Roscosmos (Russland).

