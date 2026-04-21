SpaceX kjøpte rundt 20 % av alle Cybertrucks som ble solgt i 4. kvartal

Det er vanskelig å se på Tesla Cybertruck som en suksess, når man ser på salgstallene de siste par årene siden debuten. Men det finnes selvsagt én måte å få fart på salget på, og det er at Elon Musk kjøper dem selv.

Og det er tilsynelatende litt av det han har gjort. En ny rapport fra Bloomberg antyder at nesten én av fem Cybertrucks som ble solgt i slutten av 2025, ble kjøpt av Elon Musks egne selskaper, der SpaceX gjorde det meste av det tunge løftet.

Av rundt 7000 lastebiler som ble registrert i USA i 4. kvartal, gikk rundt 1279 til SpaceX, og ytterligere enheter ble kjøpt av andre Musk-tilknyttede selskaper som xAI, Neuralink og The Boring Company. Det utgjør i underkant av 20 % av det totale salget i kvartalet.

Og det stoppet ikke der. Det samme mønsteret har fortsatt inn i 2026, med flere Cybertrucks som ble registrert til disse selskapene i årets første måneder.

Det gir et mer uklart salgsbilde enn tidligere, nå som vi vet at Musk og selskapene hans eier en betydelig del av den totale mengden Cybertrucks i USA. Uten disse interne kjøpene ville Cybertruck-salget sett betydelig svakere ut. Noen estimater tyder faktisk på at registreringene kunne ha falt med mer enn halvparten hvis du fjernet disse bedriftskjøpene.