SpaceX markerer den 500. oppskytningen av en gjenbrukt rakett med satellitten Sentinel-6B

SpaceX har gjennomført en vellykket oppskyting av havkartleggingssatellitten Sentinel-6B fra Vandenberg Space Force Base i California mandag, noe som markerer selskapets 500. baneoppdrag ved hjelp av en tidligere Falcon 9-booster. Oppskytningen skjedde kl. 12:21 ET, og rakettens første trinn returnerte trygt til Vandenberg for landing omtrent ni minutter senere.

Sentinel-6B skal overvåke det globale havnivået

Satellitten Sentinel-6B, som er en del av EUs jordobservasjonsprogram Copernicus, skal overvåke havoverflatens høyde med høy presisjon, som en videreføring av arbeidet til forgjengeren Sentinel-6 Michael Frelich. Den har med seg både en radarhøydemåler fra ESA og et mikrobølgeradiometer fra NASA for å forbedre målingene og nøyaktigheten i klimaovervåkingen.

Oppdraget innebærer et samarbeid mellom NASA, ESA, EU-kommisjonen, Eumetsat, NOAA og franske CNES. Sentinel-6B vil operere sammen med Sentinel-6 Michael Frelich i løpet av det første året, noe som muliggjør presis krysskalibrering mellom de to satellittene for økt datapålitelighet.

SpaceX-president Gwynne Shotwell roste milepælen og fremhevet den rollen gjenbrukbare raketter spiller for å gjøre hyppige romferder mulig. Hun bemerket at denne bragden baner vei for Starship-programmet, som har som mål å levere last og mennesker til månen, Mars og videre.