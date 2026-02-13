SpaceX sender Crew-12 til Den internasjonale romstasjonen

HQ

En SpaceX Falcon 9-rakett skjøt opp fra Cape Canaveral tidlig fredag og tok med seg fire astronauter til den internasjonale romstasjonen for et åtte måneder langt forskningsoppdrag. Crew-12-flyvningen lettet fra Cape Canaveral Space Force Station om bord i en Crew Dragon-kapsel med navnet "Freedom", og markerer den 12. langvarige ISS-besetningsrotasjonen lansert av SpaceX for NASA siden 2020. Teamet forventes å dokke med stasjonen på lørdag etter en 34 timer lang reise.

Det multinasjonale mannskapet ledes av NASA-astronaut Jessica Meir, sammen med amerikaneren Jack Hathaway, den franske astronauten Sophie Adenot fra Den europeiske romfartsorganisasjonen og den russiske kosmonauten Andrey Fedyaev. Kort tid etter at de hadde nådd bane, beskrev Meir oppskytingen som "quite a ride" og sa at mannskapet var klare for oppdraget som lå foran dem. Den gjenbrukbare Falcon 9-løfteraketten returnerte til jorden få minutter etter oppskytingen.

Om bord på ISS skal astronautene utføre vitenskapelige og medisinske eksperimenter i mikrogravitasjon, blant annet forskning på bakterier knyttet til lungebetennelse og plantevekstsystemer for fremtidige oppdrag i det ytre rom. Mye av arbeidet støtter NASAs bredere utforskningsmål under Artemis-programmet, som tar sikte på å sende astronauter tilbake til månen og etter hvert sende mennesker til Mars.