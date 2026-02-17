SpaceX skal konkurrere i Pentagon-konkurranse for autonom droneteknologi

HQ

SpaceX og datterselskapet xAI konkurrerer angivelig i en hemmelig Pentagon-konkurranse for å utvikle stemmestyrt, autonom dronesvermingsteknologi, ifølge Bloomberg News. Utfordringen på 100 millioner dollar over seks måneder har som mål å skape systemer som kan oversette stemmekommandoer til digitale instruksjoner for å kontrollere flere droner samtidig.

Konkurransen arrangeres av det amerikanske forsvarsdepartementets innovasjonsenhet. Utviklingen kommer etter at SpaceX kjøpte opp xAI, og kombinerte Elon Musks rom- og forsvarsvirksomhet med hans oppstartsbedrift for kunstig intelligens i forkant av en planlagt børsnotering.

SpaceX // Shutterstock

Pentagon har satt fart på utviklingen av droner, samtidig som de har søkt etter kostnadseffektive måter å motvirke ubemannede flytrusler på, særlig i forbindelse med store offentlige arrangementer som det kommende fotball-VM og feiringen av America250. Avanserte AI-verktøy anses som sentrale for å forbedre koordinerings- og forsvarskapasiteten.

Den rapporterte deltakelsen markerer et skifte fra Musks tidligere holdning. I 2015 skrev han under på et åpent brev der han oppfordret til et globalt forbud mot offensive autonome våpen. Siden har imidlertid selskapene hans sikret seg store AI-relaterte forsvarskontrakter, sammen med firmaer som OpenAI og Google...