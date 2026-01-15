Spania advarer mot en kraftig økning i nettkrenkelser rettet mot meteorologer

HQ

Spanias miljøvernminister har advart påtalemyndighetene om en "alarmerende økning" i hatefulle ytringer og koordinerte angrep på nettet rettet mot meteorologer, klimaforskere og vitenskapsformidlere.

I et brev som ble sendt denne uken, sier Sara Aagesen at nylige studier som hennes departement har gjennomgått, viser en kraftig økning i fiendtlig språkbruk på sosiale medier, særlig mot fagfolk som deler verifisert vitenskapelig informasjon om vær og klima.

En analyse viste at nesten én av fem krenkende meldinger på plattformen X inneholdt personangrep, nedsettende eller hatefulle ytringer rettet mot meteorologer og forskere. Andre undersøkelser pekte på en økende intensitet og hyppighet i angrepene, som ofte var drevet av konspirasjonsteorier om klimakontroll og værmanipulering.

Aagesen sa at angrepene ikke bare var et personlig problem for dem som ble utsatt for dem, men et bredere samfunnsproblem, og advarte om at svertekampanjer kan forvrenge den offentlige oppfatningen av meteorologi og avskrekke forskere fra å kommunisere åpent med offentligheten.

Spanias statlige meteorologiske byrå, Aemet, har vært et hyppig mål. Talsmannen Rubén del Campo sa at det var bekymringsfullt og skadelig for den offentlige forståelsen å se falske påstander og personangrep sirkulere sammen med bildet av ham...