Pedro Sánchez advarer om at en konflikt på Grønland vil "gjøre Vladimir Putin til verdens lykkeligste mann"

HQ

Spanias statsminister Pedro Sánchez har advart om at en amerikansk invasjon av Grønland vil " gjøre Vladimir Putin til verdens lykkeligste mann", og hevder at det vil være et hardt slag mot NATO og undergrave alliansens holdning til Russlands invasjon av Ukraina.

I et intervju med avisen La Vanguardia sa Sánchez at en militæraksjon fra Washingtons side mot den arktiske øya ville være til fatal skade for den vestlige alliansen. Hvis USA brukte makt, sa han, ville det i praksis legitimere Moskvas handlinger i Ukraina og knuse NATOs moralske autoritet.

Pedro Sánchez // Shutterstock

Sánchez' kommentarer kommer samtidig som Donald Trump øker presset på europeiske allierte om Grønland. USAs president har gjentatte ganger sagt at han ønsker eierskap til det selvstyrte danske territoriet, og har truet flere europeiske land med økte tollsatser inntil en avtale er på plass.

Lørdag sa Trump at nye importtariffer ville begynne 1. februar og stige kraftig innen juni med mindre USA får lov til å kjøpe Grønland. Danmark og Grønlands ledere har bestemt avvist ideen og insistert på at øya ikke er til salgs og ikke ønsker å bli en del av USA.

For Sánchez går innsatsen utover selve Grønland. Enhver bruk av makt fra en NATO-makts side mot en alliert, sa han, ville gi Moskva en propagandagave og risikere å splitte alliansen i et øyeblikk med økt global spenning...