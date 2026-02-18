Spania avdekker et nytt mesterverk av Gaudí: En hundre år gammel hytte gjemt i de katalanske fjellene

HQ

En bortgjemt modernistisk hytte i fjellene nord for Barcelona har blitt offisielt bekreftet som et verk av Antoni Gaudí, Catalonias mest berømte arkitekt. Xalet del Catllaràs, som ble bygget i 1905 for å huse ingeniører for en kullgruve i nærheten, ble bestilt av Gaudís livslange beskytter Eusebi Güell.

Xalet del Catllaràs // Shutterstock

Hytten bærer preg av Gaudís karakteristiske naturalistiske stil, med former inspirert av planter og dyr, og har spisse buer som minner om hans senere mesterverk, Sagrada Familia. Selv om Gaudí tegnet de opprinnelige planene, overvåket han ikke byggingen, som avvek fra hans opprinnelige visjon.

Katalanske kulturminnemyndigheter, ledet av Gaudí-eksperten Galdric Santana Roma, har gjennomført omfattende undersøkelser for å bekrefte tilskrivelsen. "Denne oppdagelsen beriker vår forståelse av Gaudís arbeid og gir dybde til hundreårsmarkeringen av ham", sier kulturminister Sònia Hernández Almodóvar.

Anerkjennelsen av Xalet del Catllaràs kommer samtidig som Barcelona feirer at det er 100 år siden Gaudís død, og samtidig pågår arbeidet med å fullføre det sentrale tårnet på Sagrada Família, som skal bli byens høyeste bygning...