Spania avklassifiserer dokumenter om kuppforsøket i 1981

Onsdag vil Spania offentliggjøre dokumenter som kan gi ny innsikt i kuppforsøket i 1981, en sammensvergelse som forsøkte å få det unge demokratiet til å spore av. Det kunngjorde statsminister Pedro Sánchez på sosiale medier i dag.

Den spanske statsministeren framstilte avklassifiseringen som et oppgjør med en "historisk gjeld" til offentligheten, og understreket at det å forstå fortiden er nøkkelen til å bygge en friere framtid. Dokumentene kan bidra til å klargjøre tidligere kong Juan Carlos I, etterretningstjenester og andre statlige institusjoner, selv om det er kjent at noen dokumenter har forsvunnet.

Kuppet, som ble ledet av oberstløytnant Antonio Tejero i Guardia Civil, innebar at bevæpnede menn stormet parlamentets underhus og holdt lovgiverne som gisler i 17 timer i et forsøk på å gjenopprette diktaturet. Komplottet mislyktes til slutt etter at kong Juan Carlos holdt en TV-sendt tale der han bekreftet sin støtte til den konstitusjonelle regjeringen, og sementerte monarkiets rolle i forsvaret av Spanias gryende demokrati...

Pedro Sánchez på X:

Minnet kan ikke holdes bak lås og slå. I morgen vil vi avklassifisere 23F-dokumentene for å gjøre opp en historisk gjeld til innbyggerne. Demokratier må kjenne sin fortid for å kunne bygge en friere fremtid. Takk til dem som åpnet veien.