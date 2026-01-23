Spania avviser Trumps fredsråd: "Vi setter pris på invitasjonen, men vi takker nei"

HQ

Spania kommer ikke til å delta i Fredsrådet, et initiativ fremmet av USAs president Donald Trump, sa statsminister Pedro Sánchez torsdag, og trakk dermed en klar linje mellom Madrid og Washingtons nyeste diplomatiske prosjekt. I en tale etter et ekstraordinært EU-toppmøte i Brussel understreket Sánchez at beslutningen var i tråd med Spanias utenrikspolitiske prinsipper.

"Vi setter pris på invitasjonen, men vi takker nei," sa Sánchez til journalister, og la til at Spania mener at globale konflikter bør håndteres gjennom etablerte internasjonale rammeverk. Han understreket Madrids forpliktelse til folkeretten, FN-systemet og multilateralt samarbeid som grunnlag for å avvise forslaget.

Pedro Sánchez // Shutterstock

Fredsstyret ble avduket denne uken på Verdens økonomiske forum i Davos og presenteres av Washington som et verktøy som skal bidra til å megle og overvåke våpenhviler, organisere sikkerhetsordninger og koordinere gjenoppbyggingsarbeidet i post-konfliktområder. Initiativet springer ut av Trumps fredsplan for Gaza, og har som mål å gi USA en sentral rolle i håndteringen av konfliktløsning.

Lanseringsseremonien avslørte begrenset støtte blant USAs tradisjonelle allierte. Canada, Storbritannia og alle EU-landene unntatt Ungarn og Bulgaria var fraværende, noe som understreker skepsisen i Europa. Sánchez bemerket også at de palestinske selvstyremyndighetene ikke var inkludert i initiativet, noe som er en viktig bekymring for Spania. Israel har sluttet seg til styret, sammen med land i Midtøsten som Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.