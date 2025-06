Spania bagatelliserer NATO-striden med Trump Spania insisterer på at landet forblir en pålitelig alliert til tross for at de ikke når det nye forsvarsmålet.

HQ Siste nytt om USA og Spania . Spanias regjering har avvist bekymringene om mulige konsekvenser av beslutningen om ikke å slutte seg til NATOs kommende mål om 5 % forsvarsutgifter. "Spania vil være en ansvarlig alliert", sa Carlos Cuerpo i et intervju.

"Det bør ikke få noen konsekvenser å oppfylle våre forpliktelser og være en pålitelig NATO-alliert, som dekker de kapasitetene vi har forpliktet oss til og som er nødvendige for å forsvare NATO mot de ulike truslene som er identifisert av eksperter." Mens enkelte NATO-ledere presser på for økte budsjetter som svar på de økende truslene, bekreftet økonomiminister Carlos Cuerpo landets forpliktelse til kollektive militære kapasiteter, og hevdet at Spanias bidrag fortsatt er i tråd med alliansens krav. Økonomiminister Carlos Cuerpo // Shutterstock