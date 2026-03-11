Spania benåder formelt 53 kvinner som satt fengslet under Franco

HQ

Spanias regjering vil formelt benåde 53 kvinner som ble fengslet som tenåringer under Francisco Francos diktatur. Kvinnene var blant de tusenvis som ble fengslet av Kvinnebeskyttelsesrådet, institusjoner som i stor grad ble drevet av religiøse ordener, og som var rettet mot jenter som ble ansett som moralsk "risikoutsatte".

Styret, som ble ledet av Carmen Polo, utvidet sin rolle etter den spanske borgerkrigen til å overvåke oppførsel som avvek fra de strenge katolske normene. Jenter kunne bli innesperret på grunn av mistanke om homoseksualitet eller upassende oppførsel, og systemet ble opprettholdt frem til 1985, et tiår etter Francos død.

Kvinner i sentre som tilhørte Kvinnebeskyttelsesrådet // Shutterstock

Som eldiario.es melder, vil regjeringen ved en seremoni i neste uke anerkjenne de 53 overlevende som ofre for Franco-regimets undertrykkelse og erklære alle straffereaksjoner mot dem ugyldige.

Myndighetene som etterforsker systemet, har allerede mottatt mer enn 1600 vitnesbyrd fra kvinner som har passert gjennom institusjonene, men enkelte offergrupper mener at en benådning alene ikke er nok, og krever mer omfattende anerkjennelse, rettferdighet og oppreisning.