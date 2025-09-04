Spania er eliminert i gruppespillet i EuroBasket for første gang på 60 år

HQ

Gruppespillet i EuroBasket 2025 er over, og ja, spådommene stemte: Spania har vært turneringens største skuffelse. Bare tre år etter å ha vunnet tittelen har Spania blitt eliminert før utslagsfasen for første gang i dette århundret. De to andre gangene Spania ikke nådde utslagsfasen var i 1959 og 1961, og siden 1999 har de alltid forlatt EuroBasket med en medalje, med unntak av 2004-utgaven.

For å ta seg videre til åttendedelsfinalene måtte de slå Hellas, en av favorittene til tittelen, og de tapte hele kampen, på et tidspunkt med 15 poeng.

Det nye, veldig unge spanske laget, en tropp som fortsatt er under oppbygging (til og med treneren, Sergio Scariolo, vil flytte etter denne kampen, ettersom han har sluttet seg til Real Madrid), ønsket ikke å dø uten kamp, og de klarte til og med å komme seg foran i det fjerde kvartalet. En alarmerende mangel på presisjon i straffekastene ble imidlertid skjebnesvanger. Kampen endte 90-86.

Hellas hadde mye på spill, for et nederlag mot Spania ville bety at de ville gå videre som nummer fire i gruppen og møte en annen favoritt, Frankrike, i åttedelsfinalen, som starter på lørdag.