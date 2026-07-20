Spania er verdensmestere igjen etter å ha slått Argentina 1–0 med overveldende overtak

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Spania har fortjent vunnet nok et verdensmesterskap etter å ha slått Argentina 1-0, med overveldende overtak i de første 105 minuttene av finalen, helt frem til Ferran Torres' mål i starten av andre omgang av ekstraomgangen.

Aldri før har et lag i en VM-finale unnlatt å få til et eneste skudd i løpet av de første 90 minuttene, men Argentina ble overmannet av Spania, som fulgte den samme spillestilen som fungerte mot Portugal, Belgia og Frankrike. Spania hadde 68 % ballbesittelse, spilte nesten dobbelt så mange pasninger som motstanderne (803 mot 445) og skjøt 20 ganger, hvorav 11 på mål (uten å regne med to mål som ble underkjent, inkludert et svært kontroversielt mål av Nico Williams); mens Argentina bare skjøt tre ganger.

Leo Messis VM-eventyr er nå trolig over for godt: den 39 år gamle stjernen gråt på banen mens 19-åringen Lamine Yamal feiret, selv om prisen for beste unge spiller gikk til hans Barça-lagkamerat Pau Cubarsí. Unai Simón ble kåret til beste målvakt etter å ha sluppet inn bare ett mål i hele turneringen, og Rodri Hernández ble kåret til verdensmesterskapets beste spiller.

Dette er Spanias andre VM-tittel etter 2010, som, akkurat som denne gangen, ble innledet med en seier i EM to år tidligere... etterfulgt av enda et EM-gull to år senere. For første gang har ett og samme land vunnet både herre- og dameturneringen i VM!