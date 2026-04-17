Spania får et hardt slag i Champions League-racet mot Tyskland

Kampen om femteplassen i Champions League neste sesong, som avgjøres av UEFA-rankingen, har tatt en vending mot Spania etter at Real Madrid ble slått ut av Bayern München og to lag ble eliminert i Europa League, Celta de Vigo og Betis. Nå har Spania bare to lag i europeiske semifinaler: Atlético de Madrid i Champions League og Rayo Vallecano i Conference League, men Rayo tapte 3-1 for AEK Athen på tirsdag (kvalifiserte seg med det sammenlagte resultatet).

Dette betyr at Spania er nummer to på UEFA-rankingen denne sesongen, med 21 406 poeng, men Tyskland er like bak med 21 214 poeng. England topper listen med 26 569 poeng, og med fortsatt fire lag i semifinalene i Europa har de allerede sikret seg den ekstra plassen i Champions League neste sesong, som tildeles det femte laget i ligaen.

Spania og Tyskland kjemper om den andre ekstraplassen i Champions League, og selv om Spania for øyeblikket leder, kan Tyskland gå forbi dem. Bayern München spiller mot Paris Saint-Germain i Champions League og Freiburg spiller mot Braga i Europa League, mens Atlético de Madrid spiller mot Arsenal i Champions League og Rayo Vallecano spiller mot Strasbourg i Conference League.

I teorien er de tyske lagene favoritter i alle tilfeller, og det motsatte skjer med de spanske lagene: Hvis Atleti og Rayo blir slått ut i neste runde, og minst ett av de tyske lagene kvalifiserer seg til finalen, vil Tyskland få den femte Champions League-plassen...