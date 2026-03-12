Spania går forbi Tyskland i kampen om den femte Champions League-plassen i en katastrofal runde for England

HQ

Et av de mest kommenterte aspektene ved årets utgave av UEFA Champions League var hvordan England hadde plassert seks av seks lag i utslagsrundene i Champions League, noe som viser Premier Leagues overlegenhet blant alle de europeiske ligaene. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle og Tottenham var alle i åttedelsfinalene i Champions League, og mange var favoritter i sine respektive dueller.

Denne ukens kamper ble imidlertid en katastrofe få hadde forventet. Alle de seks engelske lagene gikk målløse av banen i det første oppgjøret: Liverpool tapte med ett mål for Galatasaray; Tottenham, Chelsea og Manchester City tapte med tre mål for Atleti, PSG og Real Madrid; og Arsenal og Newcastle spilte uavgjort 1-1 mot Leverkusen og Barcelona.

Resultatene har hatt en umiddelbar effekt på UEFA-koeffisienten, som avgjøres av hvor suksessrike landets klubber er i europeiske turneringer. England leder fortsatt med 22,513 points, men Spania, med 18,031 points, har passert Tyskland med 18,000 points. De to beste landene på rangeringen får en ekstra Champions League-plass neste sesong: England får den nesten helt sikkert, og nå står kampen mellom Spania, Tyskland og Italia (17 357 poeng) om den ekstra plassen.

For to uker siden lå Spania på tredjeplass med 17 406 poeng, mens Tyskland lå på andreplass med 17 571 poeng.

Europa League og Conference League teller også med i UEFA-koeffisienten:

England har Aston Villa og Nottingham Forest i Europa League, og Crystal Palace i Conference League;

Spania har Betis og Celta de Vigo i Europa League, og Rayo Vallecano i Conference League;

Tyskland har Freiburg og Stuttgart i Europa League, og Mainz 05 i Conference League;

og Italia har Bologna og Roma i Europa League, og Fiorentina i Conference League.