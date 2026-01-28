Spania går inn for å regularisere 500 000 papirløse migranter og asylsøkere

HQ

Spanias regjering har godkjent et dekret som vil gjøre det mulig for opptil en halv million papirløse migranter og asylsøkere å regularisere statusen sin, noe som skiller landet fra den stadig mer restriktive migrasjonspolitikken som føres over store deler av Europa.

Tiltaket, som skal tre i kraft i april, vil gjelde for personer som kan vise til at de har bodd i Spania i minst fem måneder, eller som har søkt internasjonal beskyttelse før utgangen av 2025, forutsatt at de ikke er tidligere straffedømt. Regjeringen sier at målet er å redusere byråkratiet og få langtidsinnbyggere ut av det juridiske limboet.

Spanias regjering // Shutterstock

I Madrid fremstilte myndighetene avgjørelsen som en strukturell reform snarere enn en nødløsning. Migrasjonsminister Elma Saiz beskrev tiltaket som et vendepunkt som skulle fjerne mangeårige byråkratiske hindringer og tilpasse migrasjonspolitikken til integrering, økonomisk vekst og sosial utjevning.

Dekretet kommer etter press fra partier på venstresiden og sivilsamfunnsgrupper, som har hevdet at Spanias økonomi og velferdssystem er avhengig av migrasjon. Konservative og høyreekstreme partier (PP og VOX) reagerte kraftig og beskyldte regjeringen for å skape en pull-effekt og belaste de offentlige tjenestene.