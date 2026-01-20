Spania går inn i tre dager med landesorg etter den dødelige togulykken som krevde minst 40 menneskeliv

HQ

Spania vil observere tre dager med landesorg fra og med tirsdag etter den ødeleggende togkollisjonen i den sørlige regionen Andalucía som drepte minst 40 mennesker og skadet dusinvis flere. Redningsmannskaper fortsatte mandag å lete gjennom lemlestede vogner i nærheten av byen Adamuz, og myndighetene advarte om at dødstallet sannsynligvis vil øke etter hvert som redningsarbeidet skrider frem.

Ulykken skjedde søndag kveld da et høyhastighetstog på vei til Madrid sporet av og kolliderte med et møtende tog på samme strekning. Flere vogner ble slynget av sporet, og noen av dem stupte ned en skråning og fanget passasjerene i de forvridde vrakrestene. Redningsmannskapene arbeidet hele natten under vanskelige forhold, og de kom seg til det avsidesliggende stedet via en smal vei.

La Moncloa på X: "Spanias regjering vil erklære tre dager med landesorg for jernbaneulykken i Adamuz. De vil begynne ved midnatt, klokken 24:00 i dag, 19. januar, og vil strekke seg til midnatt torsdag 22. januar."

Familier over hele Spania har desperat søkt etter nyheter om savnede slektninger. Politiet har åpnet identifikasjonssentre og samler inn DNA-prøver for å identifisere ofrene. Sosiale medier har blitt oversvømt av appeller fra pårørende som deler bilder og informasjon i håp om å finne sine kjære.

Statsminister Pedro Sánchez besøkte ulykkesstedet på mandag og lovet en fullstendig og åpen etterforskning. Transportmyndighetene sa at avsporingen var "svært uvanlig", særlig fordi den skjedde på en rett strekning som nylig hadde blitt renovert. Selv om det anses som usannsynlig at det dreier seg om en menneskelig feil, undersøker etterforskerne rapportene om tragedien, som har rystet et land som er stolt av sitt høyhastighetstognett, et av de største i verden...