Spania går på et stort nederlag i åpningskampen i United Cup: 3-0 til Argentina

Årets første tennisturnering, United Cup, har startet med at Argentina vant alle tre kampene mot Spania i denne mixed-turneringen.

Sebastián Báez slo Jaume Munar 6-4, 6-4 i herresingelen, og Solana Sierra slo Jessica Bouzas 6-4 5-7 6-0 i damesingelen, til tross for deres lavere rangering (begge spanjolene var blant de 50 beste). Deretter slo duoen bestående av Guido Andreozzi og María Lourdes Carlé Yvonne Carvalle-Reimers og Íñigo Cervantes 7-6(6), 6-2 i mixeddoublen.

Med tanke på turneringsformatet er Spania ennå ikke eliminert, men det vil kreve et mirakel, ettersom deres andre rival i gruppen er de regjerende mesterne USA, med Coco Gauff (nr. 3 i WTA) og Taylor Fritz (nr. 3 i ATP).

Hva er United Cup, og hvor mange poeng gir den?

United Cup er den eneste turneringen i de offisielle ATP- og WTA-kretsene som har blandede doublekamper, og til tross for at spillerne representerer sine land, slik som Davis Cup, tjener vinnerne også poeng, hele 500 poeng for vinnerne. Det spilles frem til 11. januar i Perth og Sydney.