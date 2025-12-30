Spania gir Airbus unntak fra forbudet mot israelsk teknologi

HQ

Spania har gitt Airbus spesialtillatelse til å fortsette å produsere fly og droner ved hjelp av israelsk teknologi ved sine spanske anlegg, til tross for et nasjonalt forbud mot militære produkter og produkter med dobbelt bruk fra Israel som ble innført i september på grunn av konflikten i Gaza. Avgjørelsen har som mål å beskytte tusenvis av høyt kvalifiserte arbeidsplasser og opprettholde industri- og eksportkapasiteten til den europeiske luftfartsgiganten.

Unntaket omfatter flymodeller som A400M og C295 transportfly, A330 MRTT-tankflyet og SIRTAP-overvåkingsdroner som bygges ved Airbus' anlegg i Madrid og Sevilla. Til sammen står disse virksomhetene for rundt 60 % av Spanias eksport til luft- og forsvarsindustrien, og de sysselsetter rundt 14 000 personer.

Airbus samarbeider med det spanske forsvarsdepartementet

Spanske ministre fremhevet at Airbus samarbeider med forsvarsdepartementet om planer for gradvis å redusere avhengigheten av israelsk teknologi. Dette understreker spenningen mellom å opprettholde politiske sanksjoner og å bevare viktige innenlandske industrier, og beslutningen kan føre til friksjon innad i regjeringskoalisjonen.

Regjeringens bredere tiltak mot Israel omfatter også blokkering av import og reklame fra bosetninger i okkuperte områder. Unntaket for Airbus markerer det første store avviket fra disse retningslinjene, noe som gjenspeiler både økonomisk press og strategiske interesser i Spanias luftfartssektor.